Присяжные признали виновными троих рязанцев, которые зарезали мужчину и сожгли его тело

Присяжные признали виновными троих мужчин, которые зарезали касимовца и сожгли его тело. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает сайт регионального СУ СКР. Местных жителей 1986, 1993, 1999 годов рождения признали виновными в проникновении в жилище; убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору; а также умышленном уничтожении имущества путем поджога. Отмечается, что некоторые фигуранты проходят по делу как пособники. Приговор огласят на основании вердикта присяжных заседателей. Напомним, в феврале 2019 года в деревне Семенчуково Касимовского района мужчина предложил знакомым убить своего соседа и сжечь его дом. Обвиняемые ударили жертву более 35 раз шилом и ножом, после чего подожгли его дом и скрылись. Тело обнаружили при тушении пожара.

Присяжные признали виновными троих мужчин, которые зарезали касимовца и сожгли его тело. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает сайт регионального СУ СКР.

Местных жителей 1986, 1993, 1999 годов рождения признали виновными в проникновении в жилище; убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору; а также умышленном уничтожении имущества путем поджога. Отмечается, что некоторые фигуранты проходят по делу как пособники.

Приговор огласят на основании вердикта присяжных заседателей.

Напомним, в феврале 2019 года в деревне Семенчуково Касимовского района мужчина предложил знакомым убить своего соседа и сжечь его дом. Обвиняемые ударили жертву более 35 раз шилом и ножом, после чего подожгли его дом и скрылись. Тело обнаружили при тушении пожара.