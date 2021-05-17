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Рязанские автоинспекторы проверят водителей такси
Профилактическое мероприятие направленно на предупреждение и выявление нарушений деятельности таксоавтомобильных перевозчиков.

Рязанские автоинспекторы проверят водителей такси. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В понедельник, 17 мая, сотрудники ГИБДД совместно с региональным минтрансом проверят у водителей такси разрешение на деятельность, наличие информации для пассажиров и документов в салоне транспортных средств. Также автоинспекторы проверят соответствие атрибутики такси действующему законодательству и техническое состояние автомобилей.

В ГИБДД отметили, что в Рязанской области перевозят людей в такси 104 перевозчика, из них 20 юридических фирм и 84 индивидуальных предпринимателей. Всего выдано 2260 разрешений.