Рязанская полиция обратилась к родителям подростков

Полиция отметила, что из-за теплой погоды повышается риск получить травмы в ДТП, поскольку дети незаконно катаются на мотоциклах.

Полиция попросила родителей контролировать поведение детей на дорогах. Сообщение опубликовано на сайте УМВД по Рязанской области.

Полиция отметила, что из-за теплой погоды повышается риск получить травмы в ДТП, поскольку дети незаконно катаются на мотоциклах.

«На территории региона имеют место факты резонансных дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети», — говорится в сообщении УМВД.

Родителей предупредили об административной ответственности за незаконное управление мототранспортом их детьми.