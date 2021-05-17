Рязанская НПК организовала для ветеранов войны праздничный концерт

Праздничный концерт «В пылающий адрес войны» рязанская нефтеперерабатывающая компания организовала для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в честь 76-й годовщины со Дня Победы.

Праздничный концерт «В пылающий адрес войны» рязанская нефтеперерабатывающая компания организовала для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в честь 76-й годовщины со Дня Победы. Помимо ветеранов, на концерте присутствовали молодежь и бывшие работники нефтезавода.

Собравшихся приветствовал генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов.

«В истории нашего Отечества есть величественная страница — 9 мая 1945 года — День Победы в Великой Отечественной войне, — сказал Сергей Михайлов. — 76 лет этот день объединяет весь многонациональный советский народ. Ведь на борьбу с фашизмом в 1941 году поднялась вся наша огромная страна — мужчины и женщины, пожилые и дети. Победу ковали и на передовой, и в тылу. Ее ценой стал героизм и мужество наших дедов и прадедов, матерей и бабушек. Наша с вами задача сегодня — сохранить память о великом подвиге нашего народа, пресекать попытки переписать историю и осквернять подвиг советских воинов, любить и беречь свою Родину». На концерте звучали стихи и песни военного времени.

В 2021 году РНПК приняло активное участие в праздновании 76-летия Победы. На установке каталитического крекинга высотой 54 метра — самой высокой точке предприятия — работники подняли знамя Победы как символ доблести и славы поколения фронтовиков. Работники завода навестили бывших работников завода — ветеранов и приняли участие в акции «Диктант Победы». Молодые сотрудники предприятия планируют вручить подарки еще 250 ветеранам войны и труженикам тыла.