Рязанец занял второе место на паралимпийской квалификации по гребле на байдарках и каноэ

Мастер спорта международного класса Артем Воронков занял второе место на европейской паралимпийской квалификации по гребле на байдарках и каноэ. В июле в Москве он поборется за возможность представлять Россию на Паралимпийских играх.

В субботу, 15 мая, мастер спорта международного класса спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Олимпиец», (тренеры — Владимир Тебенихин и Наталья Тебенихина) Артем Воронков занял второе место на европейской паралимпийской квалификации по гребле на байдарках и каноэ в KL3 200m.

В июле в Москве пройдет чемпионат России, на котором будет определен представитель от России в KL3 200m на Паралимпийских играх 2021 года. Кандидаты на участие — Артем Воронков (представляет Рязань и Нижний Новгород) и Юрий Крылов (Москва).

Россия имеет лицензию на участие в Паралимпийских играх 2021 года на данной дистанции. Напомним, что Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио (Япония).