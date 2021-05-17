\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
24°
Втр, 18
24°
Срд, 19
24°
ЦБ USD 73.85 -0.15 18/05
ЦБ EUR 89.66 0.04 18/05
Нал. USD 73.71 / 74.40 15:29
Нал. EUR 89.70 / 90.39 15:29
Новости
Публикации
Школьница особого назначения. После стрельбы в Казани РЗН.инфо устроил...
После случившегося в Казани губернатор Николай Любимов...
28 минут назад
2
130 граммов опасности. Из-за вредных производств рязанцы ежедневно рис...
Поскольку больше всего жалоб на состояние воздуха идет...
2 часа назад
545
Рентген для будущей квартиры. Как проверить жилье перед сделкой
Как проверить жилье перед сделкой? Эксперты рекомендуют...
15 мая 13:44
3 647
Дом-крокодил и площадь дяди Васи. Какие прозвища дают рязанцы городски...
Интересно, что прозвища, клички и псевдонимы есть не то...
13 мая 12:34
1
8 343
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанец занял второе место на паралимпийской квалификации по гребле на байдарках и каноэ
Мастер спорта международного класса Артем Воронков занял второе место на европейской паралимпийской квалификации по гребле на байдарках и каноэ. В июле в Москве он поборется за возможность представлять Россию на Паралимпийских играх.

В субботу, 15 мая, мастер спорта международного класса спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Олимпиец», (тренеры — Владимир Тебенихин и Наталья Тебенихина) Артем Воронков занял второе место на европейской паралимпийской квалификации по гребле на байдарках и каноэ в KL3 200m.

В июле в Москве пройдет чемпионат России, на котором будет определен представитель от России в KL3 200m на Паралимпийских играх 2021 года. Кандидаты на участие — Артем Воронков (представляет Рязань и Нижний Новгород) и Юрий Крылов (Москва).

Россия имеет лицензию на участие в Паралимпийских играх 2021 года на данной дистанции. Напомним, что Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио (Япония).