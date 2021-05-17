Рязанец убил сожительницу кочергой за потерянные деньги

Мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима.

Рязанец убил сожительницу кочергой за потерянные деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

В новогодние праздники 2021 года 45-летний шиловец распивал спиртные напитки со своей сожительницей в селе Емельяновка Спасского района. В ходе застолья выяснилось, что деньги, предназначенные на покупку алкоголя, женщина потеряла. За это мужчина нанес ей более 30 ударов кулаками, ногами и металлической кочергой. Женщина умерла на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

Выяснилось, что мужчина был ранее неоднократно судим за преступления против собственности. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ. Мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима.