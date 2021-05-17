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Рязанцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья
Исследование провела компания Superjob.

Рязанцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья. Исследование провела компания Superjob.

В исследовании принимало участие экономически активное население всех регионов России старше 18 лет в количестве 2500 человек.

Самые высокие запросы по комфортному количеству финансов у жителей Москвы — для счастья им нужно 224 тысячи рублей в месяц.

Жителям Рязани в мае 2021 года для счастья нужно зарабатывать 145 тысяч в месяц. По сравнению с аналогичным опросом 2018 гоад, сумма уменьшилась на две тысячи рублей. Минимальная сумма для счастья жителей Рязани была зафиксирована в январе 2021 года — 140 тысяч рублей, а максимальная пришлась на 2019 год и составила 150 тысяч рублей в месяц.