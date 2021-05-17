Рязанца разыскивают за долги по алиментам
30-летний Нестеров Геннадий не платит алименты на 8-летнего сына. Долг составляет 196 тысяч рублей.
Рязанца разыскивают за долги по алиментам. Об этом
Касимовское отделение судебных приставов разыскивает 30-летнего Нестерова Геннадия. Мужчина уклоняется от уплаты алиментов на несовершеннолетнего сына 2013 года рождения. Долг составляет 196 тысяч рублей.
Ни по месту регистрации, ни по последнему известному месту жительства, в селе Шостье Касиомвского района, мужчина не проживает, на связь с судебными приставами не выходит.
Всех, кто знает о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону дежурной части: