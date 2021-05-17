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Рязанца разыскивают за долги по алиментам
30-летний Нестеров Геннадий не платит алименты на 8-летнего сына. Долг составляет 196 тысяч рублей.

Рязанца разыскивают за долги по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба региональной УФССП.

Касимовское отделение судебных приставов разыскивает 30-летнего Нестерова Геннадия. Мужчина уклоняется от уплаты алиментов на несовершеннолетнего сына 2013 года рождения. Долг составляет 196 тысяч рублей.

Ни по месту регистрации, ни по последнему известному месту жительства, в селе Шостье Касиомвского района, мужчина не проживает, на связь с судебными приставами не выходит.

Всех, кто знает о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону дежурной части: +7 (4912) 29-45-00.