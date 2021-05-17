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Российским школьникам изменят учебную программу по истории
Минпросвещения России проверило более 2 500 рабочих школьных программ по истории. По итогам проверки в 70% программ были выявлены недочеты.

Российским школьникам изменят учебную программу по истории. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения России.

В ходе Послания Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что в одном из учебников истории есть проблемы в освещении событий Сталинградской битвы.

Минпросвещения России проверило более 2 500 рабочих школьных программ по истории. По итогам проверки в 70% программ были выявлены недочеты. В них в неполной мере отображено или отсутствует информация о подвиге защитников Брестской крепости, об обороне Севастополя и Одессы, Нюрнбергском процессе и Токийском процессе.

В Минпросвещении сообщили, что для 5-9 классов к началу учебного года будут разработаны новые учебные программы, а для педагогов будет организовано дополнительное повышение квалификации.