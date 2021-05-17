Фото: в Рязани разрушается жилой дом

По словам автора сообщения, в МЧС жильцов отправили в ЖЭУ, а в ЖЭУ ответили, что это — ЧС.

Рязанцы сообщили о разрушении дома №2 по улице 3-и Бутырки. Пост об этом появился в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора сообщения, в МЧС жильцов отправили в ЖЭУ, а в ЖЭУ ответили, что это — ЧС.

«Все инстанции перекладывают с себя ответственность. Это не серьезно, люди могут остаться без жилья! Что за халатность? Как бороться с этой страной», — возмутился автор сообщения.