Рязанского пенсионера нашли спустя три года после пропажи

Пенсионер плохо помнил факты о себе. Его удалось вернуть домой.

В Обнинске нашли рязанца Константина Кривцова, пропавшего три года назад. Об этом сообщила группа «ЛизаАлерт Калужской области» «ВКонтакте».

Пожилой мужчина зашел в местное кафе «Клен». Он не понимал, где находится, утверждал, что из Рязанской области, но документов у него не было.

«Налицо признаки деменции. Называет себя Гребцов (?) Константин Егорович, но неуверенно. Тут же получаем фото. Копаемся в своей базе, отправляем в дежурную часть Обнинска, проверяют», — рассказали волонтеры.

В полиции проверили информацию, искали в базе созвучные фамилии.

«От сотрудника полиции приходит ответ, что есть пропавший с таким же именем и отчеством, но только фамилия его — Кривцов. Это очень важная информация для нас, вбиваем у себя в систему полное ФИО и поразительно! Он пропал в Рязанской области, да, но только в 2018 году! Какое счастье! Это тот редкий момент, когда случается такая находка», — поделились калужские поисковики.

Они связались с рязанскими коллегами, чтобы перенаправить мужчину в Рязань. В это время он вновь пропал.

На месте просмотрели камеры видеонаблюдения и обнаружили, что пенсионер «бодрым шагом удаляется за поворотом». Найти его «по горячим следам» не удалось. Волонтеры предположили, что мужчину напугало внимание к его персоне и он спрятался.

После этого поисковики решили опубликовать ориентировку в местные паблики и получили отклик от жителей города.

«И тут звонок от Виталия, который сообщил, что вот прямо сейчас он стоит на Киевском шоссе около нашего, бодро сбежавшего деда», — продолжили рассказ волонтеры.

Его удалось забрать, волонтеры также связались с братом пропавшего, который искал мужчину все эти годы. Кривцова необходимо было доставить в полицию, чтобы пройти обязательные при таких случаях процедуры: опрос, выяснение обстоятельств пропажи. Мужчина не вспомнил, как пропал.

После общения с полицией волонтеры пытались продумать, как отправить мужчину в Рязань.

«В итоге мы понимаем, что из Рязанской сегодня никто за дедом не приедет, а это значит, что его надо или отправить в больницу (откуда он преспокойно сбежит) или оставить на улице, что тоже непозволительно. Родственники предлагают посадить деда в такси и отправить (5 часов езды), мы этот вариант тоже отметаем — если дед потеряется по дороге, это будет грандиозный провал всей операции», — говорится в сообщении.

В конце концов, поисковики решили самостоятельно отвезти мужчину. За все это время волонтерам удалось узнать от очевидцев, как пенсионер попрошайничал на заправке, как его туда привозили и забирали цыгане, что его многие знают, что уже пытались помочь, и многие другие подробности жизни человека.

«В дороге дедушка все время спрашивал, скоро ли доедут, он очень хотел домой. Спустя 4,5 часа пути Кривцов Константин Егорович был доставлен в Рязанскую область, где его встретила сестра-близнец», — заключили волонтеры.