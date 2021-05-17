На Северной окружной из-за ремонта дороги образовалась пробка
Машины едут со скоростью около пяти километров в час. Бригады, готовящие трассу к укладке нового асфальта, сузили дорогу до одной полосы движения в сторону центра Рязани.
В понедельник, 17 мая, на Северной окружной дороги затруднено движение. Пробка образовалась из-за ремонта асфальта.
Машины едут со скоростью около пяти километров в час. Бригады, готовящие трассу к укладке нового асфальта, сузили дорогу до одной полосы движения в сторону центра Рязани.