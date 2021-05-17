Рязанские подростки на мотоцикле чуть не врезались во встречный автомобиль
На кадрах мотоцикл резко выезжает на встречную полосу для поворота налево и едва не сталкивается со встречным автомобилем. «По данному факту проводится проверка, входе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты необходимые меры», — отметили в пресс-службе регионального УМВД.
Рязанские подростки на мотоцикле чуть не врезались во встречный автомобиль. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях в воскресенье, 16 мая.
Инцидент произошел на дороге Рязань — Спасск около села Алеканово. На кадрах мотоцикл резко выезжает на встречную полосу для поворота налево и едва не сталкивается со встречным автомобилем.
«По данному факту проводится проверка, входе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты необходимые меры», — отметили в пресс-службе регионального УМВД.