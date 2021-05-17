Под видом школьницы. РЗН. инфо проверил, как охраняются школы

Мы решили в качестве эксперимента проверить, сможет ли посторонний человек проникнуть в школу мимо охраны. Корреспондентка РЗН. инфо посетила четыре школы. В одну из них удалось попасть и спокойно пройтись по коридорам.