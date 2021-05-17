Под видом школьницы. РЗН. инфо проверил, как охраняются школы
Мы решили в качестве эксперимента проверить, сможет ли посторонний человек проникнуть в школу мимо охраны. Корреспондентка РЗН. инфо посетила четыре школы. В одну из них удалось попасть и спокойно пройтись по коридорам.
11 мая 2021 года в Казани 19-летний юноша беспрепятственно зашел в учебное заведение и открыл стрельбу.
После произошедшего губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил, что в школах региона нужно усилить меры безопасности и провести рейды.
Мы решили в качестве эксперимента проверить, сможет ли посторонний человек проникнуть в школу мимо охраны. Корреспондентка РЗН. инфо посетила четыре школы. В одну из них удалось попасть и спокойно пройтись по коридорам.
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