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Под видом школьницы. РЗН. инфо проверил, как охраняются школы
Мы решили в качестве эксперимента проверить, сможет ли посторонний человек проникнуть в школу мимо охраны. Корреспондентка РЗН. инфо посетила четыре школы. В одну из них удалось попасть и спокойно пройтись по коридорам.

11 мая 2021 года в Казани 19-летний юноша беспрепятственно зашел в учебное заведение и открыл стрельбу.

После произошедшего губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил, что в школах региона нужно усилить меры безопасности и провести рейды.

Мы решили в качестве эксперимента проверить, сможет ли посторонний человек проникнуть в школу мимо охраны. Корреспондентка РЗН. инфо посетила четыре школы. В одну из них удалось попасть и спокойно пройтись по коридорам.

Подробнее читайте в разделе «Публикации».