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Во вторник больше десяти рязанских улиц останутся без воды
Воды не будет на улицах в Горроще. Водоснабжение планируют возобновить в 17:00.

Во вторник, 18 мая, в Рязани отключат воду на 12 улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

Воды не будет с 9:00 до 17:00 по адресам:

  • улица Татарская, дома №№27, 51/15, 65, 69, 75, 77, 56, 56а, 87,
  • улица Татарская (от улицы 6-я Линия до улицы Пушкина — частный сектор),
  • улица 6-я Линия, дома №№4, 6, 8, 10, 18, 20,
  • улица 5-я Линия, дом №46а,
  • улица 4-я Линия, дома №1, 2/1, 3, 5, 7, 34, 65, 67, 69,
  • улица 2-я Линия, дома №№3, 5, 7, 9,
  • улица Стройкова, дома №№25, 30, 34, 38, 54, 70, 49,
  • улица Пушкина, дома №№13, 13 корпус 1,
  • улица Бронная, дома №№17, 18, 19, 19а, 20, 20а (детсад №76), 21, 21а, 22,
  • улица Дачная, дома №№16, 18,
  • улица Октябрьская, дома №№39, 45.

С 9:00 до 12:00 воды не будет по адресам:

  • улица Зафабричная, дома №№2/1, 4, 5, 6, 7, 8,
  • улица Птицеводов, дома №№2, 3, 4, 5, 12.