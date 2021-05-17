Во вторник больше десяти рязанских улиц останутся без воды
Воды не будет на улицах в Горроще. Водоснабжение планируют возобновить в 17:00.
Во вторник, 18 мая, в Рязани отключат воду на 12 улицах. Об этом сообщил
Воды не будет с 9:00 до 17:00 по адресам:
- улица Татарская, дома №№27, 51/15, 65, 69, 75, 77, 56, 56а, 87,
- улица Татарская (от улицы 6-я Линия до улицы Пушкина — частный сектор),
- улица 6-я Линия, дома №№4, 6, 8, 10, 18, 20,
- улица 5-я Линия, дом №46а,
- улица 4-я Линия, дома №1, 2/1, 3, 5, 7, 34, 65, 67, 69,
- улица 2-я Линия, дома №№3, 5, 7, 9,
- улица Стройкова, дома №№25, 30, 34, 38, 54, 70, 49,
- улица Пушкина, дома №№13, 13 корпус 1,
- улица Бронная, дома №№17, 18, 19, 19а, 20, 20а (детсад №76), 21, 21а, 22,
- улица Дачная, дома №№16, 18,
- улица Октябрьская, дома №№39, 45.
С 9:00 до 12:00 воды не будет по адресам:
- улица Зафабричная, дома №№2/1, 4, 5, 6, 7, 8,
- улица Птицеводов, дома №№2, 3, 4, 5, 12.