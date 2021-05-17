Во всех рязанских школах и детсадах отменили карантин по ковиду
Во всех рязанских школах и детсадах отменили карантин по коронавирусу. Об этом в понедельник, 17 мая, РЗН. инфо сообщили в региональном оперштабе. Отмечается, что в двух вуза региона противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Во всех школах и детсадах Рязанской области отменили карантин по коронавирусу. Об этом в понедельник, 17 мая, РЗН. инфо сообщили в региональном оперштабе.
Отмечается, что в двух вуза региона противоэпидемические мероприятия продолжаются.