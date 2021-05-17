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Любимов встретился с активистами поселка Никуличи
Председатель ТОС Людмила Евдокимова сообщила губернатору о достижениях в развитии территориального общественного самоуправления в поселке Никуличи, активном участии в программе поддержки местных инициатив. По ее словам, благодаря программе в 2018—2020 годах удалось реализовать три важных проекта по благоустройству поселка.

В понедельник, 17 мая, губернатор Николай Любимов встретился с активистами ТОС поселка Никуличи. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На встрече губернатор отметил, что подобный формат работы помогает взаимодействовать с людьми.

«Вы хорошо знаете все проблемные точки территории. При решении проблем опираетесь на мнение местных жителей. Сами активно участвуете в работе и привлекаете своих соседей, взаимодействуете с властью. В результате сотрудничества поселок преображается, появляются новые комфортные зоны», — сказал Любимов.

Председатель ТОС Людмила Евдокимова сообщила губернатору о достижениях в развитии территориального общественного самоуправления в поселке Никуличи, активном участии в программе поддержки местных инициатив. По ее словам, благодаря программе в 2018—2020 годах удалось реализовать три важных проекта по благоустройству поселка.

Губернатор ознакомился с результатами реализации инициативы местных активистов «Преображения колодца отца Авеля», посвященного памяти уроженца пос. Никуличи, архимандрита Авеля (Македонова) — настоятеля Пощуповского Иоанно-Богословского монастыря.

Проект поддержала областная программа, а также он получил помощь и благословение Рязанской епархии. На территории заменили сени и очистили колодец, организовали дренажную систему, установили мемориальную достку.

По программе также привели в порядок прилегающую дорогу по улице Пронская. Еще один участок, по 3-му Нефтезаводскому проезду и улице Нефтезаводской, будет отремонтирован в этом году. ТОС совместно с епархией планирует включить святое место в паломнические маршруты.

«Важно, что реализация проекта продолжается. Уверен, что в перспективе он займет достойное место на туристической карте региона», — сказал Николай Любимов. Он также осмотрел часовню в честь Тихвинской иконы Божией Матери.

Губернатор поблагодарил активистов за большую волонтерскую работу и помощь в доставке продуктов и лекарств одиноким и пожилым жителям поселка Никуличи в период пандемии. Он отметил, что единственный выход победить вирус — это прививка, и призвал всех активно участвовать в вакцинации.

Активисты ТОС поселка Никуличи также озвучили проблемы, которые волнуют жителей территории.

Губернатор выслушал просьбы, отметив, что им окажут поддержку.

«ТОС в Никуличах активно работает. У людей есть конкретные предложения по возможному решению важных для поселка вопросов, касающихся доступности общественного транспорта, уборки дорог в зимний период, организации пешеходных переходов. Самая насущная проблема — это дальнейшая судьба здания бывшей школы, которое давно признано аварийным. Один из вариантов, который позволит усилить образовательную и досуговую работу, прежде всего, с детьми и пожилыми людьми, создание многофункционального КДЦ. Здесь, конечно, нужно особое решение. Рассчитываю, что до осени мы его найдем, — сказал губернатор. — Важно, что ТОС в Никуличах активно участвует в региональной программе поддержки местных инициатив. Реализовано уже несколько хороших проектов. И это еще раз доказывает, что такая программа нужна нашим гражданам. По всем проблемам, которые сегодня были озвучены, будут даны соответствующие поручения. Мы обязательно окажем людям помощь, которая им необходима».