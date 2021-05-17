КРЭТ представил портативные тонометры для военной офтальмологии

В рамках научно-практической конференции «Общая и военная офтальмология» концерн представил портативные тонометры для измерения внутриглазного давления через веко ТГДц-01 и ТГДц-03 и офтальмологический магнитотерапевтический аппарат АМТО-01. Уникальный метод, на котором основана работа устройств, а также сами приборы запатентованы в России, США и Японии. Производится офтальмологическое оборудование под торговой маркой diathera на государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ»).

Концерн радиоэлектронные технологии госкорпорации Ростех презентовал представителям Минобороны России уникальные приборы для измерения внутриглазного давления через веко. Оборудование позволяет измерять внутриглазное давление без прямого контакта с глазом, без анастезии и риска инфицирования.

В рамках научно-практической конференции «Общая и военная офтальмология» концерн представил портативные тонометры для измерения внутриглазного давления через веко ТГДц-01 и ТГДц-03 и офтальмологический магнитотерапевтический аппарат АМТО-01. Уникальный метод, на котором основана работа устройств, а также сами приборы запатентованы в России, США и Японии. Производится офтальмологическое оборудование под торговой маркой diathera на государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ»).

«Офтальмологическое оборудование Концерна не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом. В тонометрах КРЭТ реализован принципиально новый метод измерения внутриглазного давления — через верхнее веко, без прямого контакта с глазом. Такой способ исключает риск инфицирования пациентов, сама процедура становится быстрой и безболезненной, что обусловливает удобство использования в вооруженных силах, — отметил генеральный директор АО „КРЭТ“, куратор Новгородского и Марийского отделений Союза машиностроителей России Николай Колесов. — Подходит для использования в военной медицине и Офтальмологический магнитотерапевтический аппарат Концерна. Устройство просто в эксплуатации, предназначено для лечения и профилактики широкого спектра глазных заболеваний и травм».

Офтальмотонометры предназначены для диагностики на ранней стадии опасного глазного заболевания — глаукомы. Приборы рекомендованы для оснащения медицинских учреждений, включены в стандарт оснащения центров общей врачебной практики. В настоящее время широко применяются при диспансеризации населения, для измерения ВГД у детей и иммобилизованных пациентов, а также на выезде врача.

В основе магнитотерапевтического аппарата АМТО-01 — работа низкочастотного магнитного поля. Поле воздействует на глазное яблоко и прилегающие зоны, участвующие в кровоснабжении органов зрения, повышая при этом биологическую активность клеток. Применение аппаратов повышает остроту зрения, ускоряет процесс выздоровления, уменьшает отек роговицы, снижает систолическое давление, повышает результативность медикаментозного лечения.