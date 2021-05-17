\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
24°
Втр, 18
24°
Срд, 19
24°
ЦБ USD 73.85 -0.15 18/05
ЦБ EUR 89.66 0.04 18/05
Нал. USD 73.65 / 74.75 18:01
Нал. EUR 89.60 / 90.35 18:48
Новости
Публикации
Школьница особого назначения. После стрельбы в Казани РЗН.инфо устроил...
После случившегося в Казани губернатор Николай Любимов...
4 часа назад
1 441
130 граммов опасности. Из-за вредных производств рязанцы ежедневно рис...
Поскольку больше всего жалоб на состояние воздуха идет...
7 часов назад
1 269
Рентген для будущей квартиры. Как проверить жилье перед сделкой
Как проверить жилье перед сделкой? Эксперты рекомендуют...
15 мая 13:44
3 855
Дом-крокодил и площадь дяди Васи. Какие прозвища дают рязанцы городски...
Интересно, что прозвища, клички и псевдонимы есть не то...
13 мая 12:34
1
8 549
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
КРЭТ представил портативные тонометры для военной офтальмологии
В рамках научно-практической конференции «Общая и военная офтальмология» концерн представил портативные тонометры для измерения внутриглазного давления через веко ТГДц-01 и ТГДц-03 и офтальмологический магнитотерапевтический аппарат АМТО-01. Уникальный метод, на котором основана работа устройств, а также сами приборы запатентованы в России, США и Японии. Производится офтальмологическое оборудование под торговой маркой diathera на государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ»).

Концерн радиоэлектронные технологии госкорпорации Ростех презентовал представителям Минобороны России уникальные приборы для измерения внутриглазного давления через веко. Оборудование позволяет измерять внутриглазное давление без прямого контакта с глазом, без анастезии и риска инфицирования.

В рамках научно-практической конференции «Общая и военная офтальмология» концерн представил портативные тонометры для измерения внутриглазного давления через веко ТГДц-01 и ТГДц-03 и офтальмологический магнитотерапевтический аппарат АМТО-01. Уникальный метод, на котором основана работа устройств, а также сами приборы запатентованы в России, США и Японии. Производится офтальмологическое оборудование под торговой маркой diathera на государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ»).

«Офтальмологическое оборудование Концерна не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом. В тонометрах КРЭТ реализован принципиально новый метод измерения внутриглазного давления — через верхнее веко, без прямого контакта с глазом. Такой способ исключает риск инфицирования пациентов, сама процедура становится быстрой и безболезненной, что обусловливает удобство использования в вооруженных силах, — отметил генеральный директор АО „КРЭТ“, куратор Новгородского и Марийского отделений Союза машиностроителей России Николай Колесов. —  Подходит для использования в военной медицине и Офтальмологический магнитотерапевтический аппарат Концерна. Устройство просто в эксплуатации, предназначено для лечения и профилактики широкого спектра глазных заболеваний и травм».

Офтальмотонометры предназначены для диагностики на ранней стадии опасного глазного заболевания — глаукомы. Приборы рекомендованы для оснащения медицинских учреждений, включены в стандарт оснащения центров общей врачебной практики. В настоящее время широко применяются при диспансеризации населения, для измерения ВГД у детей и иммобилизованных пациентов, а также на выезде врача.

В основе магнитотерапевтического аппарата АМТО-01 — работа низкочастотного магнитного поля. Поле воздействует на глазное яблоко и прилегающие зоны, участвующие в кровоснабжении органов зрения, повышая при этом биологическую активность клеток. Применение аппаратов повышает остроту зрения, ускоряет процесс выздоровления, уменьшает отек роговицы, снижает систолическое давление, повышает результативность медикаментозного лечения.