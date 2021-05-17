Неизвестные украли магнитолу из машины в Горроще
Пострадавший рассказал о произошедшем в соцсети. Он сообщил, что магнитолу украли из «семерки» у дома №27 корпус 2 по улице Черновицкой.
В Рязани неизвестные украли магнитолу из машины в Горроще. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Заявление о краже поступило в полицию в понедельник, 17 мая.
Пострадавший рассказал о произошедшем в соцсети. Он сообщил, что магнитолу украли из «семерки» у дома №27 корпус 2 по улице Черновицкой.
«В машине устроили беспорядок, даже не закрыли двери! Всем, кто что-либо видел, позвоните пожалуйста, срочно по номеру телефона