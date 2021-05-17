За сутки коронавирусом заболели еще 46 рязанцев

Всего с начала пандемии в регионе выявили 28 тысяч 568 случаев заражений. За сутки вылечились 49 рязанцев, всего выздоровели 27 тысяч 40 человек в регионе.

За сутки коронавирусом заболели еще 46 рязанцев. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили в федеральном оперштабе

Всего с начала пандемии в регионе выявили 28 тысяч 568 случаев заражений. За сутки вылечились 49 рязанцев, всего выздоровели 27 тысяч 40 человек в регионе. За сутки не зарегистрировали смертельных случаев. С начала пандемии умерли 489 рязанцев.

В России за сутки зарегистрировали 9 328 заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболели 4 949 573 человек. За сутки выздоровели 7 181 человек, всего — 4 563 254. Скончались 340 человек, всего — 116 211.