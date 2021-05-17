Из-за вредных производств рязанцы ежедневно рискуют своим здоровьем

В минувшие выходные воздух в Рязани протестировали специалисты. В нем зафиксировали большое число вредных для человека химических соединений.

В Рязани в минувшие выходные стоял запах гари. Горел полигон твердых бытовых отходов рядом с Южной окружной дороги между поселками Южный и Храпово.

После произошедшего воздух протестировали специалисты. В нем зафиксировали большое число вредных для человека химических соединений.

О происшествии, его последствиях и состоянии воздуха в Рязани читайте в разделе «Публикации».