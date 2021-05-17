Игорь Маковский провел штаб «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в Костромской области

Генеральный директор электросетевых компаний организовал выездное заседание штаба обществ на территории Макарьевского района по вопросу ликвидации последствий грозы, шквалистого ветра до 23 метров в секунду и смерчевых явлений.

Генеральный директор электросетевых компаний организовал выездное заседание штаба обществ на территории Макарьевского района по вопросу ликвидации последствий грозы, шквалистого ветра до 23 метров в секунду и смерчевых явлений. Энергетики были максимально мобилизованы и оперативно приступили к проведению аварийно-восстановительных работ.

В общей сложности в них были задействованы 174 бригады в составе 767 человек и 242 единиц техники, в том числе из других филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Для восстановления энергоснабжения использовались резервные источники питания.

На штабе был заслушан доклад о завершении ликвидации технологических нарушений в энергосетях Нижегородской области. Также было принято решение о перегруппировке сил и средств в наиболее пострадавшие от непогоды муниципалитеты Костромской области: Макарьевский, Кадыйский, Островский, Нейский, Судиглавский, Мантуровский, Антроповский, Кологривский, Парфеньевский районы.

Кроме того, глава энергокомпаний и члены штаба лично осмотрели последствия урагана, который обрушился на регион минувшим вечером. Ветряная воронка высокой разрушительной силы буквально сносила все на своем пути. Смерчевые явления стали причиной падения сотен деревьев из-за границ охранных зон на линии электропередачи.

«Стихия нанесла существенный урон региону. Сейчас проведена серьезная работа по ликвидации последствий аномальных погодный явлений, до конца дня большинство потребителей Костромской области будут запитаны. Энергетики продолжат работу до полного восстановления энергоснабжения жителей региона», — отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.