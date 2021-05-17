Голикова предложила расширить действия маткапитала
Голикова предлагает внести изменения в правила использования материнского капитала по двум направлениям. При одобрении инициативы Минтруд подготовит соответствующий законопроект.
Татьяна Голикова предложила расширить действия маткапитала. Об этом
Как сообщает издание, вице-премьер обратилась с инициативой к президенту. Голикова предлагает внести изменения в правила использования материнского капитала по двум направлениям — строительство и реконструкция личных домов сразу после рождения ребенка (сейчас это возможно по истечению трех лет) и оплата образовательных услуг, которые оказывают ИП, имеющие лицензию (чаще всего в такой форме работают детские сады).
При одобрении инициативы Минтруд подготовит соответствующий законопроект.