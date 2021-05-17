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Видео: в Рязани задержали фальшивомонетчиков
Мужчины за два дня четыре раза сбывали поддельные банкноты: три купюры реализовали в кондитерских в Рязани и пять банкнот — во время покупки смартфона с рук у 26-летнего рязанца, с которым злоумышленники договорились о сделке в интернете.

В Рязани задержали двух фальшивомонетчиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию сообщили о том, что в нескольких кондитерских города расплатились поддельными пятитысячными купюрами. После того, как «покупатели» ушли, работники торговых точек усомнились в подлинности купюр. Каждый раз незнакомцы покупали кофе и булочку с собой. Продавцы описали внешность покупателей.

Оперативники отправили купюры на исследование, выяснилось, что это подделка.

Выяснилось, что мужчины познакомились в тюрьме. Один из них отбывал там срок за сбыт фальшивых денег, а другой — за кражу. Заключенные договорились организовать сбыт поддельных купюр. После тюрьмы они переехали в Москву, подготовились и выехали в Рязань, где арендовали жилье. Здесь же они начали обманывать людей.

Мошенников задержали.

Они ранее были судимы: 27-летний уроженец Ханты-Мансийского автономного округа — за сбыт фальшивых денег, а 21-летний уроженец Ставропольского края — за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, кражу и грабеж.

Полицейские установили, что мужчины за два дня четыре раза сбывали поддельные банкноты: три купюры реализовали в кондитерских в Рязани и пять банкнот — во время покупки смартфона с рук у 26-летнего рязанца, с которым злоумышленники договорились о сделке в интернете.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 186 УК РФ («Сбыт поддельных денег»). По статье грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Подозреваемых арестовали.