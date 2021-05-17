Аномальная жара и пожар на мусорном полигоне. Главные новости 15-16 мая

В минувшие выходные вместо долгожданной весны пришло лето. Однако свежий воздух рязанцев не порадовал: всю субботу горела мусорная свалка. Вспомним главные новости двух дней.

В минувшие выходные вместо долгожданной весны пришло лето. Однако свежий воздух рязанцев не порадовал: всю субботу горела мусорная свалка. Вспомним главные новости двух дней.

Происшествия

В Рязани произошел пожар на полигоне ТБО. Крупный пожар на свалке в районе Южной окружной дороги начался утром в субботу, 15 мая, и продолжался весь день.

Спасатели обнародовали фото и видео из эпицентра возгорания. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, открытое горение ликвидировали в 19:50.

Корреспондент РЗН. инфо побывал на месте происшествия и рассказал , как тушили пожар.

Специалисты проверили состояние воздуха после пожара на свалке в Рязани. По результатам исследования специалисты не выявили превышения ПДК загрязняющих веществ.

В воскресенье, 16 мая, в Рыбновском районе на трассе М5 в сторону Москвы произошло лобовое столкновение легковушек. В аварии погиб один человек, пострадали трое. По словам очевидцев, автомобиль, в котором во время аварии на трассе под Рязанью погиб человек, участвовал в программе BlaBlaCar.

В центре Рязани утром в воскресенье, 16 мая, опрокинулась легковушка — машина такси. По предварительной информации, водитель такси Renault Logan 1986 года рождения на регулируемом перекрестке завершал маневр на красный свет и столкнулся с Chevrolet под управлением водителя 1990 года рождения. В результате ДТП пострадал пассажир Renault 1999 года рождения.

В Рязани утром в воскресенье, 16 мая, на улице Бирюзова выпала из окна 13-летняя девочка. Ребенок скончался на месте. Следователи проводят проверку .

Аномальная жара

МЧС выпустило метеопредупреждение о жаркой погоде. Ожидается, что 17-19 мая на территории региона местами ожидается жаркая погода, температура воздуха поднимется до 30-33 градусов.

Гидрометцентр предупредил о похолодании после дней жары в Центральной России. Так, в понедельник и вторник будет очень жарко, затем постепенно погода вернется к обычной весенней. Ночные температуры будут около 10 и дневные от 15 до 20 градусов.

К другим новостям

Старшая дочь актера Ивана Охлобыстина Анфиса вышла замуж за рязанца. Об этом рассказал актер в своем Instagram. Актер опубликовал снимки и видео из Хорошевского ЗАГСа Москвы, где молодые люди расписались.