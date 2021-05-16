В Рязанской области 17 мая ожидается до +32 градусов
В Рязанской области в понедельник, 17 мая, днем воздух прогреется до +27…+32 градусов. Ночью температура будет +9… +14 градусов.
В Рязанской области в понедельник, 17 мая, днем воздух прогреется до +27…+32 градусов. Ночью температура будет +9… +14 градусов, сообщается на
Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, ночью 1-6 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Напомним, МЧС выпустило метеопредупреждение о жаркой погоде.