В рязанской детской больнице сняли на видео тараканов и червей
В ортопедическом отделении Областной детской клинической больницы посетители сняли на видео червей и тараканов. Пост опубликован в соцсетях.
В ортопедическом отделении Областной детской клинической больницы посетители сняли на видео червей и тараканов. Пост опубликован в
«Вот что у нас в больнице происходит. ОДКБ Канищево, травматолого-ортопедическое отделение. Тараканы бегают вовсю, черви в душе. Вот куда санэпидем смотрит, тут же дети?» — сообщает автор поста.