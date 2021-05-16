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В рязанской детской больнице сняли на видео тараканов и червей
В ортопедическом отделении Областной детской клинической больницы посетители сняли на видео червей и тараканов. Пост опубликован в соцсетях.

В ортопедическом отделении Областной детской клинической больницы посетители сняли на видео червей и тараканов. Пост опубликован в соцсетях.

«Вот что у нас в больнице происходит. ОДКБ Канищево, травматолого-ортопедическое отделение. Тараканы бегают вовсю, черви в душе. Вот куда санэпидем смотрит, тут же дети?» — сообщает автор поста.