В полиции рассказали подробности ДТП с перевернувшимся такси на Есенина
В полиции рассказали подробности ДТП с перевернувшимся такси на Есенина. Есть пострадавший.
В полиции рассказали подробности ДТП с перевернувшимся такси на Есенина. Авария произошла в воскресенье, 16 мая, примерно в 5:50 на улице Есенина вблизи дома 47/24, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительной информации, водитель такси Renault Logan 1986 года рождения на регулируемом перекрестке завершал маневр на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Chevrolet под управлением водителя 1990 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля Renault 1999 года рождения доставлен в больницу.
Проводится проверка.
Видео с места аварии.