Гидрометцентр предупредил о похолодании после дней жары в Центральной России

Россиянам рассказали, что после нескольких дней аномального потепления в центральных регионах похолодает. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Гидрометцентре рассказали, что после нескольких дней аномального потепления в центральных регионах страны похолодает. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, в понедельник и вторник будет очень жарко, затем постепенно погода вернется к обычной весенней. По словам Вильфанда, уже ночные температуры будут около 10 и дневные от 15 до 20 градусов.

Синоптик обратил внимание, что ночь на вторник будет по-летнему теплой. Минимальные ночные температуры составят 15-18 градусов.

При этом во вторник, рассказал Вильфанд, уже будет ощущаться влияние циклонической ложбины.

«Будет уже облачно, в среду ночь еще будет очень теплой, но более облачной и дождливой. В четверг тоже дождь. В среду температура будет от 19 до 23 градусов, но все-таки это заметное, сильное понижение. Дальше, в четверг-пятницу, будет уже 15-20, тоже облачно, но с дождями», — подытожил синоптик.

Однако, согласно прогнозу, дожди будут кратковременными.

Напомним, в понедельник, 17 мая, в Центральную Россию придет аномальная жара. По данным Гидрометцентра, в Рязани днем воздух прогреется до +29 градусов.