В России предложили сформировать реестр бездомных

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов выступил с предложением о создании реестра бездомных россиян. По его словам, чтобы решить проблему таких людей, нужно сначала их посчитать.

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов выступил с предложением о создании реестра бездомных россиян, сообщает РИА Новости.

Инициативу Леонов высказал на заседании рабочей группы по защите прав бездомных людей на площадке ОНФ. По его словам, чтобы решить проблему таких людей, нужно сначала их посчитать.

«Даже в Москве никто толком не понимает, с каким количеством человек мы имеем дело — это десять тысяч или сто тысяч? Среди них могут быть люди, которых мы ищем. Поэтому нужно создать единый реестр бездомных людей. Это позволит оказывать им системную медицинскую помощь и возвращать их в общество», — пояснил Леонов.

Он добавил, что часто волонтеры «ЛизаАлерт» сталкиваются на улицах с дезориентированными людьми, личность которых трудно установить.

По словам Леонова, должно быть также такое место распределения, где было бы возможно оперативно разделять людей на тех, которым нужна помощь и тех, которых можно сразу вернуть домой. Там также должна оказываться медицинская помощь.