В центре Рязани из горящей многоэтажки эвакуировали 12 человек
В Рязани на улице Горького в пятницу, 14 мая, произошел пожар в десятиэтажном доме. Во время пожара из здания эвакуировали 12 человек.
В Рязани на улице Горького в пятницу, 14 мая, произошел пожар в десятиэтажном доме. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, во время пожара из здания эвакуировали 12 человек.
Пострадавших нет.
Сообщение о возгорании на шестом этаже поступило в 20:16. В 20:37 открытое горение ликвидировали. Площадь пожара составила 10 кв. м.
Устанавливается причина происшествия.