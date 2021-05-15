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В Центральную Россию идет аномальная жара
В регионах Центральной России с понедельника начнет устанавливаться летняя погода. Об этом сообщили «Известиям» российские климатологи.

В регионах Центральной России с понедельника начнет устанавливаться летняя погода. Об этом сообщили «Известиям» российские климатологи.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 17 мая в Москву придет аномальная жара. Будет теплее, чем в июле — 27-29 градусов тепла.

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков добавил, что аномально теплая погода уже стоит в Санкт-Петербурге — 13 мая температура воздуха достигла 27,5 градусов.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прогнозирует летнюю температуру в средней полосе России выше климатической нормы. По ее словам, среднемесячное отклонение может достичь трех градусов. Будет теплее, чем в предыдущее 30 лет.

По данным Гидрометцентра, в Рязани в понедельник, 17 мая, днем воздух прогреется до +29 градусов.