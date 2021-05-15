Дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж за жителя Рязани
Старшая дочь актера Ивана Охлобыстина Анфиса вышла замуж за рязанца. Об этом рассказал актер в своем Instagram.
Старшая дочь актера Ивана Охлобыстина Анфиса вышла замуж за рязанца. Об этом рассказал актер в своем
Актер опубликовал снимки и видео из Хорошевского ЗАГСа Москвы, где молодые люди расписались.
Ранее Охлобыстин рассказывал о дочери и ее женихе Дмитрии изданию
«Парень у нее очень хороший, из Рязани. После свадьбы они будут жить там. Анфиса занимается социальными проектами, восстанавливает старинные дома, борется за экологию в Рязани. Ей нравится работать с людьми. В провинции ей хорошо и комфортно», — отметил Охлобыстин.