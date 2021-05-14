Жириновский «уехал закрывать» шоу Урганта
Он выложил фотографию с пустым креслом и ноутбуком, на который наклеено изображение Урганта и написано «Шоу закрыто. Ведущий арестован».
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что уехал закрывать шоу «Вечерний Ургант». Он
«Ваня дошутился…» — написал Жириновский.
Он выложил фотографию с пустым креслом и ноутбуком, на который наклеено изображение Урганта и написано «Шоу закрыто. Ведущий арестован».
Ранее ведущий ответил на угрозы Жириновского закрыть шоу.