В Рязанской области зафиксирован рост смертности населения
С января по март 2021 года в регионе скончалось 5 740 рязанцев. В 2020 году за первые три месяца умерли 4 331 человек, что на 35% меньше, чем в 2021 году. Также отмечается рост смертности среди младенцев. С января по март 2021 года скончались 13 детей до одного года, а в прошлом за этот период — 5.
В Рязанской области зафиксировали рост смертности населения. Об этом
С января по март 2021 года в регионе скончалось 5 740 рязанцев. В 2020 году за первые три месяца умерли 4 331 человек, что на 35% меньше, чем в 2021 году.
Также отмечается рост смертности среди младенцев. С января по март 2021 года скончались 13 детей до одного года, а в прошлом за этот период — 5.