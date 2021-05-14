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В Рязанской области зафиксирован рост смертности населения
С января по март 2021 года в регионе скончалось 5 740 рязанцев. В 2020 году за первые три месяца умерли 4 331 человек, что на 35% меньше, чем в 2021 году. Также отмечается рост смертности среди младенцев. С января по март 2021 года скончались 13 детей до одного года, а в прошлом за этот период — 5.

В Рязанской области зафиксировали рост смертности населения. Об этом сообщил Рязаньстат.

С января по март 2021 года в регионе скончалось 5 740 рязанцев. В 2020 году за первые три месяца умерли 4 331 человек, что на 35% меньше, чем в 2021 году.

Также отмечается рост смертности среди младенцев. С января по март 2021 года скончались 13 детей до одного года, а в прошлом за этот период — 5.