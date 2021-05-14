В Рязани пьяный омич избил прихожанку и пытался зайти в храм
Росгвардейцы задержали нарушителя. Им оказался 42-летний житель Омска.
В Рязани пьяный омич избил прихожанку и пытался зайти в храм. Об этом
Инцидент произошел утром в среду, 13 мая. Около одного из храмов Советского района пьяный неадекватный мужчина приставал к прохожим и пытался зайти внутрь здания. Он также несколько раз ударил по лицу 60-летнюю прихожанку храма.
Росгвардейцы задержали нарушителя. Им оказался 42-летний житель Омска.