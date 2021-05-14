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В пятницу в Рязани пять улиц и один поселок останутся без холодной воды
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.

В пятницу, 14 мая, в Рязани пять улиц и один поселок останутся без холодной воды. Об этом сообщает сайт рязанской мэрии.

С 09:00 до 13:00 холодную воду отключат по следующим адресам:

— улица Березовая, дома №№ 1, 1 корпус 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 1 строение 2;

— улица Черновицкая, дома №№ 23 корпус 2, 25 корпус 2, 27, 27 корпус 2, 27 корпус 3;

— улица Гоголя, дома №№ 31, 31 корпус 1, 33, 29;

— улица Сельских Строителей, дома №№ 4-г, 4-д, 4-ж, 4-з, 5-а, 5-б, 5-в, 6, 6 корпус 2, 6 корпус 3, 6 корпус 4.

С 10:00 до 13:00 холодную воду отключат в поселке Мирном по следующим адресам:

— улица Добролюбова;

— улица 1-й проезд Добролюбова;

— улица 3-й проезд Добролюбова;

— улица 4-й проезд Добролюбова;

— улица 5-й проезд Добролюбова;

— улица 6-й проезд Добролюбова;

— улица Чехова;

— улица Тюленина;

— улица Лесная;

— улица 1-й Лесной тупик;

— улица 2-й Лесной тупик;

— улица Шевцовой;

— улица 1-й проезд Шевцовой;

— улица Громовой;

— улица Дорожная с проездами;

— улица Новоселковская, дома №№ 13, 17.

С 10:00 до 13:00 холодное водоснабжение также отключат на улице Новопавловской в домах №№ 3, 5, 7, 3-б.

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.