В первом квартале 2021 года «Почта России» увеличила экспорт отправлений

Количество экспортных отправлений «Почты России» возросло на 28 процентов. Всего за первый квартал 2021 года компания доставила 1,2 млн экспортных отправлений.

Количество экспортных отправлений «Почты России» возросло на 28 процентов. Всего за первый квартал 2021 года компания доставила 1,2 млн экспортных отправлений. Из них половину составили посылки малых и средних предпринимателей. Среди самых популярных экспортных направлений: США — 32,6%, Германия — 8,2%, Великобритания — 5,7%, и Украина — 5%.

На «Почту России» приходится свыше 90% в несырьевом экспорте среди отправлений логистическими компаниями. Значительная часть экспортеров — это малый и средний бизнес (МСП), например, русские промыслы, молодые «мейкеры» из российских регионов, производители украшений, одежды и обуви. Количество МСП в экспорте компании с каждым годом растет. По итогам первого квартала 2021 года доля МСП составила 48% от общего числа экспортных отправлений. Количество малых и средних предпринимателей увеличилось на 27% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

В 2020 году «Почта России» предоставила экспортерам возможность подтверждать нулевую ставку НДС через личный кабинет на сайте компании. В Берлине открылся первый в Европе фулфилмент-центр «Почты России» для хранения и комплектации товаров российских экспортеров. Также в 2020 году «Почта России» подписала с «Почтой Армении» соглашение о снижении тарифов на доставку в три раза. А в первом квартале 2021 года компания запустила крупнейшую в России сеть drop-off пунктов для приема отправлений от продавцов и интернет-магазинов.