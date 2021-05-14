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В Госдуме предложили выдавать пенсионерам 10 тысяч рублей на маски и перчатки
Депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Минтруд соответствующее письмо.

В Госдуме предложили выдавать пенсионерам 10 тысяч рублей на маски и перчатки. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Минтруд письмо с предложением ввести ежегодное пособие для пенсионеров на приобретение индивидуальных средств защиты.

Сухарев отметил, что пожилые люди наиболее уязвимы перед коронавирусом, при этом зачастую они не могут позволить себе купить защитные маски и перчатки.

Депутат предлагает ежегодно выдавать пенсионерам именные сертификаты в размере 10 тысяч рублей, которые они смогут потратить только на заранее определенные цели. Выплачивать пособие автор инициативы предлагает накануне осеннего эпидемиологического сезона.