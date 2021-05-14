В Борках рязанка незаконно торговала спиртным из квартиры
Против рязанки возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ.
В Борках рязанка незаконно торговала спиртным из квартиры. Об этом
На улице Шпалозавода женщина неоднократно торговала алкоголем из своей квартиры. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ. Полицейские зафиксировали возобновление торговли.
Против рязанки возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно). Женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до одного года.