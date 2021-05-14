В центре Рязани столкнулись две легковушки
Пострадала пассажирка одного из автомобилей. Ей оказали медпомощь.
В центре Рязани столкнулись две легковушки
В четверг, 13 мая, в центре Рязани столкнулись две легковушки. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД.
ДТП произошло около 9:45 у дома №61 по улице Есенина. 41-летняя рязанка на Kia Rio при развороте столкнулась с Kia Sephia, которой управлял 53-летний рязанец.
Пострадала пассажирка последнего автомобиля. Ей оказали медпомощь.
Проводится проверка.