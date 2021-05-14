Рязанский спортсмен завоевал для России олимпийскую лицензию

Евгений Луканцов занял первое место в гребле на байдарке-одиночке на 200 метров. Тем самым спортсмен завоевал для России шестую лицензию в гребле на байдарках и каноэ.

В среду, 13 мая, в Сегеде (Венгрия) прошли финалы европейской отборочной регаты к Олимпийским играм-2021 в Токио (Япония). Заслуженный мастер спорта России, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Олимпиец» Евгений Луканцов (тренеры — Владимир Тебенихин и Наталья Тебенихина) занял первое место в гребле на байдарке-одиночке на 200 метров.

Тем самым спортсмен завоевал для России шестую лицензию в гребле на байдарках и каноэ.

Чемпионат России, который определит кто именно из спортсменов будет представлять страну на олимпийских играх, пройдет в Москве 16-22 мая 2021 года.