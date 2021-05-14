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Рязанский приборный завод присоединился к всероссийской акции «Неделя без турникетов»
Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов» проводит Союз машиностроителей России с 2015 года в каждую третью неделю апреля и октября.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») прошла акция «Неделя без турникетов». Предприятие посетили учащиеся и студенты.

Заводская проходная распахнула свои двери для молодежи из Рязанского политехнического и железнодорожного колледжей, Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Комарова, Академии ФСИН России. За время акции более 70 человек посетили с экскурсией корпоративный музей, где узнали об истории, трудовых традициях и направлениях развития предприятия, а большинство из них также увидели и производство.

«Наш завод на постоянной основе участвует в акции „Неделя без турникетов“ уже много лет. На этот раз мы решили пригласить учащихся колледжей и студентов. Среди них есть и те, кто в настоящее время проходит практику в наших подразделениях, и те, кому это еще предстоит, — рассказал генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Для ребят из колледжей мы специально предусмотрели посещение производственных площадок, на которых задействованы их будущие специальности. Например, завтрашние монтажники и слесари-сборщики радиоэлектронной аппаратуры увидели, как изготавливают микросборки, электрики ознакомились с работой заводских электроподстанций, а техники-экологи — с системой очистных сооружений. Молодые люди сделали свой профессиональный выбор, а наша задача — помочь им как можно больше узнать о Государственном Рязанском приборном заводе и пробудить к нему интерес как к потенциальному месту работы».

Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов» проводит Союз машиностроителей России с 2015 года в каждую третью неделю апреля и октября. Она направлена на повышение у молодежи интереса к инженерно-техническим специальностям, популяризацию профессий, востребованных на рынке труда, развитие кадрового потенциала машиностроительной отрасли. Ведущие государственные корпорации, машиностроительные холдинги и предприятия принимают активное участие в ее организации и проведении.