Рязанский минспорт подписал соглашение с антидопинговым агентством «РУСАДА»
Соглашение заключено с целью выработки основополагающих принципов и направлений сотрудничества, а также определения порядка взаимодействия в борьбе с допингом в спорте.
В пятницу, 14 мая, исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин и исполняющий обязанности генерального директора ассоциации Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» Михаил Буханов подписали соглашение в области противодействия допингу в спорте.
Соглашение заключено с целью выработки основополагающих принципов и направлений сотрудничества, а также определения порядка взаимодействия в борьбе с допингом в спорте.
13 и 14 мая в Рязанской области проходит очный семинар «Антидопинговое обеспечение в спорте». В семинаре принимают участие более 80 специалистов спортивных организаций, ответственных за антидопинговую работу.