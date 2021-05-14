\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
21°
Сбт, 15
20°
Вск, 16
21°
ЦБ USD 74 -0.36 15/05
ЦБ EUR 89.62 -0.31 15/05
Нал. USD 73.71 / 74.15 16:31
Нал. EUR 89.35 / 89.95 16:31
Новости
Публикации
Дом-крокодил и площадь дяди Васи. Какие прозвища дают рязанцы городски...
Интересно, что прозвища, клички и псевдонимы есть не то...
Вчера 12:34
1
3 942
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
1 мая 10:06
15 424
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 15:43
12 962
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
2
18 985
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанские пенсионеры отдали мошенникам более 260 тысяч рублей
По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Рязанские пенсионеры отдали мошенникам более 260 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пожилым рязанцам позвонили мошенники, представились сотрудниками банка и сообщили, что их деньгами кто-то пытается завладеть. Испугавшись, мужчины передали злоумышленникам данные для доступа к карте.

Со счета 65-летнего пенсионера из деревни в Рязанском районе пропали 117 тысяч рублей, а с банковской карты 67-летнего рязанского пенсионера похитили 145 тысяч рублей.

Опросив пострадавших, полицейские выяснили, что к хищениям причастны разные люди. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.