Рязанские пенсионеры отдали мошенникам более 260 тысяч рублей
По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.
Рязанские пенсионеры отдали мошенникам более 260 тысяч рублей. Об этом
Пожилым рязанцам позвонили мошенники, представились сотрудниками банка и сообщили, что их деньгами кто-то пытается завладеть. Испугавшись, мужчины передали злоумышленникам данные для доступа к карте.
Со счета 65-летнего пенсионера из деревни в Рязанском районе пропали 117 тысяч рублей, а с банковской карты 67-летнего рязанского пенсионера похитили 145 тысяч рублей.
Опросив пострадавших, полицейские выяснили, что к хищениям причастны разные люди. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.