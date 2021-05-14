Рязанская мэрия прокомментировала пожар в троллейбусе
В пресс-службе сообщили, что пострадавших на пожаре нет.
Рязанская мэрия прокомментировала пожар в троллейбусе. В пресс-службе сообщили, что утром в пятницу, 14 мая, на Московском шоссе произошло возгорание троллейбуса маршрута №1. Пожарный расчет оперативно прибыл на место, огонь локализовали, пострадавших нет, причины возгорания выясняются.
В пресс-службе мэрии также отметили, что водитель троллейбуса действовал по инструкции — выпустил пассажиров, обесточил троллейбус и использовал огнетушитель.
Ранее видео пожара в редакцию РНЗ. инфо прислали очевидцы.