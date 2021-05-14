Рязанец дважды «нашел» на улице наркотики

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Рязанец дважды «нашел» на улице наркотики. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Во вторник, 12 мая, в Новомичуринске полицейские задержали подозрительного мужчину. В барсетке в пачке из-под сигарет у него нашли пакет с порошком желтоватого цвета. Экспертиза показала, что это наркотическое вещество.

Молодой человек рассказал, что нашел наркотик на улице около магазина. Также новомичуринец сообщил, что полицейские уже задерживали его с таким же свертком, который он нашел на улице.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.