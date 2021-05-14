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Росгвардия проверит охрану рязанских школ
Контрольно-профилактические мероприятия на объектах образования планируются с 18 мая по 7 июня 2021 года.

Росгвардия проверит охрану рязанских школ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники Росгвардии проверят частные предприятия, охраняющие школы, детские сады и другие образовательные учреждения.

В ведомстве напомнили, что для оказания услуг организации необходимо наличие разрешенного в лицензии вида охранных услуг — охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности.

Контрольно-профилактические мероприятия на объектах образования планируются с 18 мая по 7 июня 2021 года.

В пресс-службе Росгвардии отметили, что оказание охранных услуг на объектах образования без лицензии влечет административную ответственность в рамках статей 20.16 и 14.1 КоАП РФ.