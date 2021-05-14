Родители рязанских учеников проверили качество питания в школах. Об этом
В четверг, 13 мая, и в пятницу, 14 мая, рязанский Роспотребназдор, региональный минобр и родительское сообщество посетили столовые гимназии №5 и школ №№ 19, 64.
В ходе общественного контроля родители ознакомились с ежедневным меню, санитарно-техническим состоянием столовой, наличием и состоянием санитарной одежды у сотрудников, условиями для соблюдения школьниками правил личной гигиены.
В управлении Роспотребнадзора сообщили, что родительский контроль питания осуществляется на постоянной основе. Такие мероприятия позволили улучшить качество питания и сократить количество жалоб.
Фото: управление Роспотребнадзора по Рязанской области.