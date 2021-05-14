Полиция предупредила рязанцев о рейдах
Рейды пройдут во всем регионе. За нарушение требования предусмотрено наказание в виде штрафа размером в 500 рублей.
В Рязанской области проводят рейды по тонировке автомобилей. Об этом сообщила
В полиции отметили, что за нарушение требования предусмотрено наказание в виде штрафа размером в 500 рублей. Разрешается применять тонированные ветровые и передние боковые стекла, светопропускная способность которых должна составлять не менее 70%.
Также на этих стеклах нельзя использовать шторки, жалюзи и другие предметы, ограничивающие обзорность.